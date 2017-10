(Previa) Portugal y Suiza se la juegan y Francia no quiere más sustos contra Bielorrusia

La Portugal de Cristiano Ronaldo y Suiza se jugarán este martes en Lisboa cuál de las dos se clasifica directamente para el Mundial de Rusia de 2018, un torneo que tiene bastante asequible Francia que no quiere nuevos sustos en París ante Bielorrusia.

Los de Didier Deschamps empataron sin goles en Borisov en la apertura del camino hacia el Mundial y esperan no fallar ante su público de Saint-Denis para no ver comprometido su billete directo a Rusia. Sin embargo, los bielorrusos ya saben lo que es ganar en Saint-Denis cuando lo hicieron en 2010 por 0-1 en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2012, por lo que la actual subcampeona de Europa tendrá que salir a cerrar el partido lo antes posible para que no le atenacen los nervios.