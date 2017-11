(Previa) El Nápoles defiende liderato en su visita a Udine

El Nápoles intentará continuar un fin de semana más en el liderato de la Serie A del fútbol italiano en su visita al Udinese, mientras que su más directo perseguidor, el Inter de Milán, también juega lejos del Giuseppe Meazza ante el Cagliari, en partidos correspondientes a la decimocuarta jornada del campeonato.

Por su parte, la Juventus, situada a cuatro puntos del Nápoles, buscará retomar la senda de la victoria tras el revés encajado ante la Sampdoria y el empate sin goles frente al FC Barcelona en la Liga de Campeones. La visita del modesto Crotone se presenta como una buena oportunidad para no dejarse más puntos.

Además, la AS Roma buscará olvidar la derrota en el Wanda Metropolitano y conseguir ante el Genoa, antepenúltimo clasificado, su sexta victoria seguida para seguir en una carrera por el 'Scudetto' de la que no se quieren desenganchar ni la Lazio, que recibe a la Fiorentina, ni la Sampdoria, que visita al Bolonia. El AC Milán no puede ceder más terreno con los puestos europeos en su duelo con el Torino en San Siro.