(Previa) El Manchester City visita Huddersfield y el Liverpool recibe al Chelsea

El Manchester City, sólido líder de la Premier League, visitará al Huddersfield Town, un recién ascendido que está sorprendiendo por sus buenos resultados, en la decimotercera jornada del campeonato inglés, en la que su perseguidor Manchester United recibirá al Brighton and Hove Albion y el Liverpool al Chelsea en un duelo directo por la tercera posición.

En Huddersfield, localidad situada a apenas 45 kilómetros de Manchester, sumó su primera derrota de la temporada el United, un aviso para el líder que, en cualquier caso, no debería tener problemas para imponerse a su rival de la mano de David Silva, que atraviesa un gran momento de forma. El centrocampista español ya ha repartido ocho asistencias en esta Premier, una más que en toda la liga anterior.

Tras su sorprendente derrota ante el Basilea, el United vuelve a la Premier recibiendo a otro recién ascendido, el Brighton and Hove Albion, en el primer duelo oficial entre ambos clubes desde 1983. El equipo de Jose Mourinho, que encadena 38 partidos invicto en Old Trafford, no puede fallar si quiere meter un poco de presión a su vecino, que juega un día más tarde.