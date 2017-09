(Previa) Levante y Valencia viven un derbi igualado y Betis y Deportivo miden sus urgencias

Levante y Valencia tratarán de confirmar sus buenas sensaciones de este principio de temporada en un derbi valenciano que se presenta equilibrado, mientras que el Betis y el Deportivo medirán sus urgencias tras un comienzo no tan positivo, en los partidos que completan este sábado la cuarta jornada de LaLiga Santander.

Ambos vienen de sacar puntos ante rivales complicados, aunque es el equipo 'granota' el que teóricamente lo tenía más complicado por visitar el Santiago Bernabéu donde empató a uno y no pasó excesivos apuros. Los 'che', por su parte, igualaron sin goles en Mestalla, pero lo hicieron ante un Atlético de Madrid frente al que demostraron que con Marcelino García parece que van por el buen camino.

Juan Ramón López Muñiz seguirá con la baja de Morales, que cumplirá su último partido de sanción, y tampoco podrá contar con el capitán Iván López, lesionado ante el Real Madrid. Sin embargo, recupera al centrocampista macedonio Enis Bardhi, que descansó el pasado sábado, y que puede vivir su duelo particular en esa zona con Dani Parejo.

Mejorar a nivel defensivo se presenta vital para arañar algo positivo, aunque Mel podría apostar por un once muy ofensivo en el que Lucas Pérez podría ser titular junto a Andone y Adrián. Setién no retocará su equipo, aunque volverá el mexicano Andrés Guardado al once.