Previa del FC Barcelona - Olympiacos

El Barça, a refrendar liderato ante un Olympiacos tocado El técnico blaugrana, Ernesto Valverde, se mide a un exequipo que lleva todavía en el corazón

Los triunfos ante la Juventus y el Sporting de Portugal sitúan al Barça en una cómoda y buena posición. Con dos partidos por delante ante la 'cenicienta' del grupo, y sin haber encajado siquiera un gol, el Barça tendrá los deberes hechos si no titubea ante Olympiacos y evita lo que sería una sorpresa; que los del Pireo puntuaran en el Camp Nou.

El técnico blaugrana, que no podrá contar con Jordi Alba por una sobrecarga en el aductor y los habituales Arda, Rafinha y Dembelé, estuvo tres años al frente del Olympiacos en dos etapas distintas y llevó al equipo a ganar tres Ligas y dos Copas en Grecia. Muy querido todavía hoy en día por la afición, el 'Txingurri' reconoció que estos dos partidos serán muy importantes y emocionantes para él, sobretodo el que jugarán en la cuarta jornada en el Georgios Karaiskakis.

El Olympiacos, no obstante, no pasa por su mejor momento. Pese a haber ganado siete Ligas consecutivas, el conjunto rojiblanco suma once puntos tras siete partidos de la liga, lo que suponen siete menos a estas alturas que en la temporada pasada. Había perdido sus tres últimos partidos entre todas las competiciones, la peor racha desde febrero de 2009, antes de ganar al Panionios.