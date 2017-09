Previa del CD Leganés - Atlético de Madrid

El Atleti busca redención en Butarque Los rojiblancos quieren curar su herida europea ante el valiente Leganés

Para el choque, el Atlético tendrá disponible a toda su plantilla a excepción de los lesionados Augusto Fernández, Filipe Luis y Lucas Hernández, además del recién llegado Diego Costa, que no podrá redebutar hasta enero de 2018. Por lo demás, cualquier cambio en el once será producto de las rotaciones del técnico argentino, que no dudó en elogiar a su colega en el banquillo local. "Es un rival que se defiende bien con tan sólo tres goles encajados y que está trabajando bien al inicio de esta liga", subrayó.