(Previa) Argentina y Chile se juegan el billete casi sin margen de error

La decimoséptima jornada de las Eliminatorias de Sudamérica de clasificación para el Mundial 2018 de Rusia es clave para selecciones como Argentina y Chile, que reciben a Perú y Ecuador respectivamente, que sin margen de error ni red de protección deben ganar para seguir aspirando a hacerse con un billete que, de momento, sólo tiene una Brasil ya clasificada hace tiempo.

Uruguay debe ganar a Venezuela para dejar de sufrir y de hacer cábalas. Si ganan, estarán en Rusia. Si no, un empate y tener suerte con otros resultados también podría darles el billete. Pero si pierden deberán esperar a la última jornada, en la que recibirán a Bolivia. Y en una peor situación están sus vecinos y rivales argentinos.

A la mejor versión de Leo Messi y confiar en que por fin la albiceleste juegue como grupo se aferran los aficionados argentinos para no quedarse fuera del Mundial. Con Jorge Sampaoli al frente no se han arreglado las cosas y, tras la destitución de Bauza al caer en Bolivia, Argentina no pasó del empate en Uruguay y fue incapaz de ganar a Venezuela en el Monumental de Buenos Aires (1-1).