Postecoglou dimite como seleccionador de Australia una semana después de su clasificación al Mundial

El técnico griego Ange Postecoglou presentó su renuncia como seleccionador de Australia, "una decisión correcta en el momento adecuado", después de la clasificación para el Mundial de Rusia de 2018 del combinado oceánico ante Honduras en la repesca intercontinental, y admitiendo que su estancia en el equipo "ha sido un enorme privilegio".

"Después de haberlo reflexionado mucho, he decidido que mi carrera como entrenador 'Socceroo' llega a su fin", señaló Postecoglou. "Como he dicho en varias ocasiones, ha sido un enorme privilegio para mí y probablemente no ha sido el final que yo hubiese previsto cuando empecé, pero al mismo tiempo, sé que he tomado la decisión correcta en el momento adecuado", añadió.