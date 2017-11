Pochettino: "El desafío grande es mantener este nivel de competitividad"

El entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha asegurado, tras la victoria de este miércoles ante el Real Madrid en Wembley (3-1), que el verdadero desafío en la Liga de Campeones es "mantener este nivel de competitividad", y se ha mostrado "satisfecho" con el "rendimiento" de sus futbolistas, que han sabido "ser pacientes" y "crear problemas" con balón.

"Lo importante ha sido ser pacientes, defender bien, sobre todo en posesión, crearles problemas; sabíamos que no iban a dejar espacios, y explotarlos era fundamental. Nos faltó un poco de calma que sí logramos en la segunda parte. Es importante para nosotros para seguir creyendo que podemos hacer cosas importantes con este equipo. La competición no para y hay que preparar el fin de semana", analizó.

Por último, el técnico de los 'Spurs' no quiso valorar el estado de forma de los jugadores madridistas, que cosecharon su segunda derrota consecutiva. "Tenemos que tener respeto. La gente que trabajamos en el fútbol no tenemos que opinar del resto de equipos. Hemos desconectado las conexiones que ellos tienen en la creación de juego, no dejamos que tanto Cristiano como Benzema no jugasen en el área. Han tenido que salir bastante de las posiciones donde mejor se desenvuelven. Ha sido un partido difícil para ellos y para nosotros y ha caído de nuestra parte, estamos contentos por eso", concluyó.