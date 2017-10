Pochettino: "Nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos competir contra el Real Madrid"

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, destacó la capacidad competitiva de su equipo tras empatar (1-1) con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la tercera jornada de la fase de grupos de la 'Champions League' y puso en valor a su portero Hugo Lloris, "uno de los mejores del mundo".

"Sinceramente todavía no he hecho cálculos", dijo al ser preguntado por la situación del grupo tras el empate de los otros dos contendientes. "Lo que está claro es que todavía faltan tres partidos, tenemos una buena posición con 7 puntos y después están Borussia y APOEL solo uno. En la 'Champions' tienes que competir cada partido y no está nada hecho hasta que lo logras. Este punto ha significado bastante en la carrera para poder clasificarnos", analizó.