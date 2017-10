Piqué: "Si soy un problema en la Selección, daré un paso al lado y me iré antes de 2018"

EUROPA PRESS

El jugador internacional del FC Barcelona Gerard Piqué ha afirmado que "si es un problema" dejará de jugar con la selección española antes del Mundial de Rusia de 2018, reiteró que se siente "catalán" y lamentó los incidentes en la jornada del 1-O y que el Gobierno haya usado sus medios afines para "mentir".

"Soy y me siento catalán. La gente se ha comportado de una forma excepcional, no ha habido agresiones, ha venido la policía nacional a actuar de la forma que han actuado. Voy a seguir yendo a la selección porque hay gente que cree en la democracia, si no, no iría. Si la Federación, o el míster cree que soy un problema, daré un paso al lado antes de 2018. No es una cuestion patriótica, hay que ir y rendir al máximo", dijo en zona mixta tras el triunfo (3-0) contra el Las Palmas en un Camp Nou sin público.

Para Gerard Piqué jugar con España "no es una cuestión de patriotismo". "Es jugar lo mejor posible y ganar", apuntó antes de argumentar la decisión de la Directiva de jugar el partido a puerta cerrada. "La Junta ha intentado suspender el encuentro, no ha sido posible y hemos optado por jugar, ha sido muy difícil sin nuestra afición. Ha habido muchos argumentos, tanto a favor como en contra, nos jugábamos los puntos. La Liga y Las Palmas querían jugar y nosotros, como club, decidimos jugar. Mi opinión importa poco, me he expresado en el vestuario pero todos vamos a una", señaló.

El catalán no cree que el club haya salido perjudicado por esa decisión "No creo que el lema 'Mès que un club' caiga por esta decisión, pero entiendo que haya gente que no quería que hoy se jugara", manifestó.

Sobre la jornada de referéndum ilegal en Cataluña Piqué se expresó entre lágrimas. "Ha habido familias, personas mayores que han intentado ir a votar y las imágenes hablan pos sí solas. La gente se ha manifiestado sin violencia, los actos los ha visto todo el mundo y supongo que habrá consecuencias. Lo que ha sucedido en el día de hoy ha sido quizá la peor experiencia de mi vida", aseguró.

"EL GOBIERNO UTILIZA SUS MEDIOS PARA MENTIR"

A renglón seguido, el futbolista prosiguió. "Cuando se vota se puede votar que sí, que no o en blanco. Durante el Franquismo no se podía votar, por eso hoy en día es un derecho que hay que defender", manifestó.

"Creo que estamos en un país con un Gobierno que utiliza todos sus medios afines para mentir. Han dicho que éramos una minoría, que nos manifestábamos de una forma tumultuosa. Han hecho creer a mucha gente de España que nosotros somos los malos, sólo queremos votar. Pensé que iban a hacerlo de forma pacífica, no ha sido así, lo ha visto todo el mundo, esto ha empeorado las cosas. Es la peor decision del país en los últimos 40 o 50 años. Estamos en manos de un presidente que tiene el nivel que tiene, que no sabe ni hablar inglés", expresó.

Referido al partido, el zaguero afirmó no sentirse cómodo. "Quería que el partido acabara lo antes posible. El encuentro fue lo menos importante en el día de hoy", añadió.

Por último, el central afirmó sentise "orgulloso" del pueblo catalán- "Estoy muy orgulloso de Cataluña y de toda su gente. Se merecen todo esto y mucho más. A pesar de la violencia no han respondido. Que lo sigan haciendo igual, por mucho que les inciten, que se manifiesten pacíficamente y que canten bien alto", sentenció.