Piatti: "El Valencia es un rival bonito de enfrentar"

El jugador del RCD Espanyol Pablo Piatti ha asegurado que medirse al Valencia CF, uno de sus exequipos y actualmente segundo clasificado en LaLiga Santander, es "bonito" por los muchos "alicientes" que conlleva para él a nivel personal y para el equipo blanquiazul, que quiere dar un paso al frente ganando en el RCDE Stadium.

"El Valencia encontró la regularidad que necesita un equipo grande, es uno de los equipos que no ha perdido todavía y tenemos suficientes alicientes para estar motivados e intentar revertir eso. Ganar en casa es importante para nosotros, tenemos que dar un paso en este sentido. Es un rival bonito de enfrentar", aseguró en rueda de prensa.

Y es que cree que no se puede dudar de las intenciones del Espanyol. "No hay que tener dudas de este equipo. Tenemos que encontrar la regularidad en los resultados y estamos trabajando en eso", apuntó el centrocampista ofensivo.

A nivel personal, recordó en positivo su paso por Mestalla. "Llegué a Valencia con 22 años, estuve cinco temporadas y me tocó vivir muchas cosas, como jugar 'Champions' o Europa League. Tiene una masa social muy importante, se nota lo que es estar dentro del club, y la afición es muy grande. Este año están haciendo muy bien las cosas", manifestó.

Superada sus molestias en la rodilla, negó que le esté afectando el llevar sólo un gol y una asistencia. "No me inquieta no marcar, estoy tranquilo porque sé que lo puedo conseguir. Si lo hiciste una vez puedes hacerlo varias veces más. Pero el equipo está por encima de mis números, si sirven para ayudar trabajaré para ello", aseguró.