Perea: "El Atlético tiene la posibilidad de ganar más que tres puntos ante el Real Madrid"

El exjugador del Atlético de Madrid Luis Amaranto Perea cree que el conjunto rojiblanco tiene la oportunidad de ganar "algo más que tres puntos" en el derbi de este sábado ante el Real Madrid, donde los colchoneros pueden recuperar "confianza" y "tranquilidad", y se refirió a Antoine Griezmann como uno de las claves para lograr desequilibrar el encuentro.

"El partido llega en un momento muy importante para el Atlético. No se puede hablar de quién puede ser el favorito porque se tiene al Real Madrid enfrente. El Atlético va a tener la posibilidad de ganar muchas cosas, no sólo los tres puntos sino también esa confianza y volver a tranquilizar al aficionado. Simeone está preparando el partido para poder salir airoso del mismo y esperemos que la dinámica del equipo cambie", afirmó Perea en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, el colombiano sacó la cara por el técnico argentino pese al irregular comienzo de temporada. "Para mí, el 'Cholo' tiene todo el crédito del mundo. Con él en el banquillo, el Atlético ha ganado en estabilidad. Muy pocos equipos españoles cuentan con un entrenador tanto tiempo y no se puede dudar de él en estos momentos. Es verdad que el fútbol no tiene memoria pero si hay un entrenador capaz de revertir la dinámica del Atlético ese es Simeone y lo va a conseguir", declaró.

El exdefensa rojiblanco admitió que la situación del Atlético no es tan mala, al menos en Liga. "A pesar del inicio del equipo yo creo que es muy pronto sacar conclusiones. Si se miran los partidos de Liga no hay mucha diferencia con la temporada pasada. En 'Champions' quizás es donde más dificultades hemos tenido, pero en Liga el equipo no está tan mal como parece", señaló.