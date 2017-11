Pepe: "Los aficionados del Real Madrid no transmiten entusiasmo"

El exdefensa del Real Madrid Képler Laverán Lima Ferreira, 'Pepe', ha criticado a los seguidores del club blanco y ha asegurado que no transmiten "entusiasmo", contrastando la silenciosa atmósfera del estadio Santiago Bernabéu con la caldera de ruido a la que ahora está expuesto con el campeón turco, el Besiktas.

"Tal vez a los aficionados del Real Madrid no les guste que diga esto, pero dicen que los seguidores del Real Madrid transmiten entusiasmo, pero no creo que lo hagan. Esa no es la realidad. Los hinchas del Besiktas son muy apasionados. Cuando sales al campo, el ruido que viene de las gradas siempre te golpea", explicó este lunes en BeIN Sports Turquía.