Paulinho: "Me gusta correr para Messi y que decida los partidos"

"Cuando llegué había quien dudaba de mí pero no me afectó y soy feliz"

"Es especial solo por el hecho de estar jugando al lado del jugador que siempre quise jugar, Messi es el mejor del mundo. Me gusta correr para él para que decida los partidos. Me está ayudando mucho a la adaptación y la bienvenida que me dio fue increíble. Todos son facilidades", aseguró en rueda de prensa.

Para Paulinho es un privilegio jugar tanto con Messi como con Neymar, con quien coincide en Brasil tras la salida del club blaugrana del ahora delantero del PSG. "Juego con Neymar en la selección y ahora actuando al lado de Messi, es diferente, no hay duda que Messi es el mejor del mundo y no hay nada que hablar, sólo hay que darle el balón a él para que decida", aportó.

De todos modos, el centrocampista aseguró que no necesita ese tipo de incentivos, como el de jugar junto a Messi o poder disputar la 'Champions', para hacer mejor su estancia en Barcelona. "No necesito nada que me motive a jugar porque esa motivación ya la tengo. No hay mayor motivación que ser jugador del Barcelona", se sinceró.