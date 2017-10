Panucci: "Piqué es un tío con huevos, con muchos huevos"

El seleccionador de Albania, Christian Panucci, afirmó en la rueda de prensa previa al duelo ante España que Piqué es "un jugador con mucha personalidad y de un nivel altísimo" y que no cree que le vaya a "molestar mucho" todo lo que está ocurriendo, a la vez que avisó que 'La Roja' es una selección que no te deja jugar aunque anticipó que van a "salir a la contra".

"Piqué es un tío con huevos, con muchos huevos y con coraje. No me quiero meter en sus asuntos políticos pero sinceramente me gusta más una persona clara, con carácter y con sinceridad como Piqué", afirmó el exjugador italiano.