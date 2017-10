Panucci: "Intentaremos molestar a España"

El seleccionador de Albania, Christian Panucci, ha reconocido que los dos próximos partidos contra España e Italia son "de mucho prestigio" para sus jugadores y ha explicado que intentarán "molestar" a dos rivales teóricamente tan superiores porque en "el deporte hay que intentarlo siempre".

"Me gusta ganar con coraje y perder con coraje, así que vamos a ver lo que pasa ante España e Italia. No quiero que mis jugadores lean que me va bien conseguir un punto y se pongan todos en la defensa (risas). Pero no perder sería bueno", explicó Panucci en declaraciones a 'fifa.com' que recoge Europa Press.