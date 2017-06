El técnico Paco Herrera ha pedido seis fichajes y ha afirmado que el "único objetivo" en la próxima temporada 2017-18 es el ascenso a LaLiga Santander, en su presentación oficial como entrenador del Real Sporting de Gijón, recién descendido a LaLiga 1/2/3.

Acerca de la salida del equipo de Nacho Cases, el ex entrenador del Real Zaragoza confesó que le "gusta mucho". "Si se queda traeremos a un centrocampista y si no, habrá que fichar a dos", dijo Herrera, que anunció que Cuéllar, Mariño o Whalley tendrán que dejar el Sporting porque no quiere tener tres porteros.