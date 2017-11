Paco Buyo: "El Real Madrid tiene potencial y capacidad para resolver esta situación"

El exfutbolista del Real Madrid Paco Buyo ha afirmado que el conjunto blanco "acabará luchando por todo" esta temporada porque tiene "la mejor plantilla del mundo" para "resolver esta situación" pese a las dos derrotas consecutivas frente a Girona y Tottenham.

Ante las últimas declaraciones de Cristiano en las que afirmaba que jugadores como Pepe, James y Morata les hacían "más fuertes", Buyo no cree que los blancos deban acudir al mercado invernal. "No, no creo, pero es una opinión particular. El Madrid tiene la mejor plantilla del mundo y si están todos sanos y en condiciones, tienen un gran potencial", continuó.