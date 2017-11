Nolito: "Me falta un gol para venirme arriba"

EUROPA PRESS

El jugador del Sevilla Manuel Agudo 'Nolito' cree que le "falta" marcar "un gol" para desencadenar su mejor fútbol en su regreso a la liga española de la mano del conjunto hispalense, además de recordar la "exigencia" que tiene la plantilla que dirige Eduardo Berizzo.

"A ver si tengo suerte de cara a la portería. Me falta un gol para venirme arriba", dijo el gaditano, que marcó en la jornada 3 y no ha vuelto a ver portería. "A ver si me respetan las lesiones para estar a disposición del entrenador. Esto es muy largo y lo importante es estar bien para que cuando el mister me dé la oportunidad estar listo", indicó Nolito tras realizar una visita al equipo de remo del Sevilla FC.

Preguntado por el equipo, el jugador nervionense dijo que "todos en esta plantilla" son "exigentes". "Ahora tenemos que mejorar mucho. Pienso que hemos tenido partidos buenos y que no hemos ganado y otros que hemos ganado y que no hemos sido tan superiores. Todos nos tenemos que mirar a todos. No sólo a nosotros nos está costando ganar, al Real Madrid, al Atletico de Madrid... Hay que ser positivos", añadió.

"Todos tenemos que apretar porque ahora vienen partidos complicados como el Celta, el Madrid, el Villarreal, el Liverpool... Y tenemos que sacarlos adelante para conseguir los objetivos en LaLiga y la 'Champions'", apuntó Nolito.

Asimismo, aseguró que el equipo ante el Barça "hizo un gran encuentro y fue una pena la derrota" el pasado fin de semana. "Cuando mejor estábamos, el Barcelona nos metió el segundo gol. Ahora hay un parón y debemos corregir los errores que tenemos, pero el Sevilla debe estar orgulloso del partido que hizo, además ante un gran rival aunque no esté tan fino", espetó.

"No creo que haya un Sevilla de fuera y un Sevilla de casa. Cada vez jugamos mejor, ante el Barcelona no hicimos un mal partido y ante el Bilbao no merecimos perder. A ver si podemos ganar más partidos y si puede ser jugando bien, mejor. Tenemos una exigencia a nivel físico muy importante. El partido contra el Barcelona no fue malo físicamente, sólo perdimos 2-1 y dimos la cara en un encuentro muy complicado", afirmó.

"BERIZZO TENÍA OTROS JUGADORES EN EL CELTA"

Además, Nolito también fue preguntado por Eduardo Berizzo, a quien conoce bien de su etapa en el Celta de Vigo. "Conozco al míster. En el Celta tenía a unos jugadores y aquí tiene a otros. No son realidades comparables. Aquí lo está haciendo muy bien, no es fácil venir a un Sevilla con tantos jugadores nuevos y tener la filosofía de juego que tiene", sentenció.

Finalmente, al ser cuestionado por su compañero Lenglet y el posible interés en el central francés del FC Barcelona, indicó que "es muy buen futbolista". "A mí me gustaría tenerlo en mi equipo, si lo quiere el Barcelona hay que preguntarle al presidente. No tiene que envidiarle nada a ningún futbolista del Barcelona, aquí está muy bien, es joven y está creciendo mucho", terminó.