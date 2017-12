Nadal: "El Madrid ha ganado tres de las últimas cuatro Copas de Europa, uno no puede estar siempre al 100%"

El tenista español Rafa Nadal, número uno del mundo, ha opinado sobre la actual situación del Real Madrid y ha recordado que los de Zinédine Zidane "han ganado tres de las últimas cuatro copas de Europa", reiterando que "uno no puede estar siempre al 100%".

"El Madrid no empezó el año de la mejor manera posible, no cabe duda. En el deporte en general se magnifican mucho las cosas. Han ganado tres copas de Europa en los últimos cuatro años y uno no puede estar siempre al 100%. Desde el trabajo y tratando de recuperar el nivel de años anteriores, el equipo seguirá funcionando", declaró a los medios en la gala de los Premios AS del deporte.