Nacho: "Ha sido un partido complicado, creo no lo merecimos"

El defensa del Real Madrid Nacho Fernández ha asegurado que la "actitud" de los jugadores en la derrota de este miércoles ante el Tottenham en Liga de Campeones (3-1) ha sido "buena", y ha resaltado que no merecieron este resultado, algo que le deja "cabreado" tras el choque en Wembley.

El madrileño apuntó también a que lo de este miércoles "no es un problema de actitud". "Si el otro día hablábamos de que a lo mejor nos relajamos un poquito, hoy no. No hay nada que echar en cara al equipo, hemos estado muy bien. Encajar tres goles no es fácil, pero la actitud de todos los jugadores ha sido buena. Eso no se nos puede echar en cara", manifestó.