Nacho: "Tengo que aprovechar las oportunidades del club"

El internacional español Nacho Fernández ha asegurado que tratará de aprovechar las "oportunidades" que le surjan en el Real Madrid para tratar de ganarse un puesto en la selección para el Mundial de Rusia 2018, y ha destacado que el equipo ha salido "muy reforzado" después de una "muy buena" fase de clasificación.

"Supongo que eso es una ayuda -ser polivalente-, pero tengo que aprovechar las oportunidades del club, que son muchas y me está saliendo bien, y las que me dé el míster cuando me llame", señaló en la rueda de prensa previa al duelo.