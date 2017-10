Muñiz: "Ojalá el equipo se vuelva a parecer al del Santiago Bernabéu, Villarreal o Valencia"

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, ha señalado este miércoles que su deseo para el choque ante el Espanyol de este viernes es que su equipo vuelva a "parecerse" al de los encuentros ante Real Madrid, Villarreal o Valencia, partidos en los que el club valenciano ha cosechado buenos resultados y además se ha referido a la lesión de Iván López como "cosas que suelen suceder en el fútbol" y no duda de que el defensa "volverá".

El técnico analizó los resultados de su equipo esta temporada, en la que, de momento, cuenta con nueve puntos y se sitúa en la zona media de la tabla. "Del partido ante el Alavés solo cambiaría el resultado. De siete partidos hemos hecho cinco y medio a un nivel altísimo. No me preocupa perder un partido. Esto sigue, es muy largo y hay que llegar a los objetivos", explicó.

No obstante, el asturiano no eludió la crítica para tratar de mejorar. "Cuando vamos debajo en el marcador parece que todo se ha acabado y no es así. No es problema de una línea o de dos jugadores. Nos entran las prisas por empatar al minuto siguiente. Esto nos lleva a la desorganización y a dejar espacios libres que el rival aprovecha", indicó.