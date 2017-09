Muñiz: "Dimos la cara todo el encuentro"

El entrenador del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, se mostró satisfecho con el punto arañado en el Santiago Bernabéu porque dieron "la cara todo el encuentro" y que habían "competido bien en su sitio donde es difícil sacar puntos", dándole el valor de haberlo hecho con un once con nueve jugadores que estaban el año pasado en el equipo en LaLiga 1,2,3.

"El equipo ha competido bien en un sitio donde es difícil sacar puntos y sabíamos que existía la dificultad de que ellos habían empatado el último partido. Iba a ser un partido de sacrificio, de minimizar los errores y que hasta los últimos segundos no había que despistarse. Hemos hecho un gran esfuerzo físico porque ellos han apretado en la segunda parte y les hemos mantenido donde queríamos. Dimos la cara todo el encuentro", aseguró Muñiz en rueda de prensa.

El asturiano valoró que empatasen con nueve jugadores que el año pasado competían en Segunda. "Que el equipo sepa lo que tiene que hacer es importante. El equipo compitió muy bien el año pasado y es justo que los jugadores tengan su premio. Ese equipo tenía las ideas muy claras y no queremos estropear ese vestuario que tiene una gran calidad humana", indicó.

El entrenador 'granota' reconoció que su equipo tenía "ilusión" antes de jugar. "Al Real Madrid hay que respetarle, pero no temerle. Hubo momentos que tuvimos que sufrir un poco más, pero la clave es la ilusión y el trabajo porque cualquiera que deje un resquicio sufre y hoy dejaron pocos", subrayó.

Muñiz cree que controlaron "bien" el juego de bandas de los locales y no se mostró sorprendido por las rotaciones de Zinédine Zidane. "porque las hace casi siempre". Del mismo modo, confesó que es normal que su rival echase de menos a Cristiano Ronaldo, "uno de los mejores del mundo". "Nosotros también echamos de menos a Morales. El Real Madrid no baja mucho porque falte uno u otro", aclaró.

"Tenemos ahora que tratar de mantener la regularidad y disfrutar de hoy y mañana porque pasado mañana ya se acabó y no hay que vivir de este resultado porque la Liga es un premio a la regularidad. Lo mas importante son las sensaciones que transmite el equipo", afirmó el entrenador del Levante sobre el buen inicio liguero de los suyos.

Finalmente, dejó claro que no le gusta "opinar por respeto" de los arbitrajes "ni cuando beneficia ni cuando no". "Es el puesto más difícil porque debe decidir en décimas de segundo y nosotros tenemos que intentar facilitarles el trabajo. Ellos no opinan de lo que hacemos nosotros en el campo. Creo Hernández Hernández ha hecho un gran arbitraje. Es muy joven y se veía que iba a ser un gran arbitro y estará pitando en Europa muchos años", sentenció.