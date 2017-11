Muñiz: "El Atleti tuvo una efectividad tremenda"

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, destacó la "efectividad" del Atlético de Madrid en la derrota (0-5) este sábado ante los rojiblancos en la jornada 13 de LaLiga Santander, y no quiso hablar de errores en defensa de los locales, pensando ya en pasar página.

"Es un día difícil porque yo creo que el equipo no merecía ir perdiendo 0-2 al descanso. Estábamos jugando bien, ellos tuvieron toda la efectividad que les faltaba, son grandes jugadores que marcan las diferencias", indicó en declaraciones a beIn Sports.

El técnico local no habló de errores a pesar de que el 0-2 fue consecuencia de los regalos al rival. "Hay muchas situaciones, pero lo más importante es que ellos tuvieron una efectividad tremenda. De cinco metieron cuatro y el partido se te pone muy cuesta arriba", afirmó.

"La primera parte determina el resto del partido y cuando te hacen el 0-3 el partido se acaba. Ahí ya tenemos que pensar en los siguientes partidos. Nosotros estamos en nuestra línea, pero no tiene que afectar. Son tres puntos que no hemos conseguido e iremos a por los próximos. No nos podemos parar a pensar que hemos perdido contra el Atleti o rivales de este nivel. Intentaremos mejorar", finalizó.