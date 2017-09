Mourinho confirma que la lesión de Pogba es "de larga duración"

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, confesó que no tiene "muchas esperanzas" acerca de la recuperación de Paul Pogba, que se produjo en el primer partido de Liga de Campeones ante el Basilea, pero aseguró que se trata de una lesión "de larga duración", aunque no quiso establecer plazos.

"Pogba sigue lesionado. No es una lesión en la que pueda tener la esperanza que tengo con las de Jones o Valencia. A ellos les veo entrenando y recuperándose de la forma correcta. No hablo de las lesiones de larga duración. Por lo que no pienso en Ibrahimovic, Pogba o Rojo", afirmó el de Setúbal en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Crystal Palace, 'farolillo rojo' de la Premier League.