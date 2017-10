Morata: "Cuando volví al Real Madrid me trataron como al niño que era antes de irme"

El delantero español Álvaro Morata (Chelsea) ha explicado que en 2016 volvió al Real Madrid porque "había acuerdos contractuales que debían ser respetados", pero que "la desilusión fue enorme" cuando en el club blanco vio que le trataban "como al niño que era" antes de su primera despedida rumbo a la Juventus.

"Volví al Real Madrid porque había acuerdos contractuales que debían ser respetados. La desilusión fue enorme: volví al punto de partida. Me trataron como al niño que era antes de las dos temporadas en Italia", lamentó Morata en declaraciones a 'La Gazzetta dello Sport' que recoge Europa Press.

"Lo primero, el entrenador: conocía a Conte y no tuve problemas para entender sus ideas futbolísticas. El segundo es el ambiente: fui muy bien recibido por mis compañeros. La presencia de un núcleo español con Azpilicueta, Alonso, Cesc y Pedro me ha hecho las cosas más fáciles. El tercero es mi esposa Alice Campello, que me ha seguido a Londres", enumeró.