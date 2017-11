Morata: "Por primera vez en mi carrera me siento el delantero número uno en mi club"

El delantero español Álvaro Morata ha valorado la "gran responsabilidad" que supone ser el delantero centro titular del Chelsea y ha explicado que "por primera vez" en su carrera como profesional se siente como "el número uno" en el ataque de su club gracias a la confianza de Antonio Conte.

"Seguramente esta es la primera vez en mi carrera profesional que empiezo cinco partidos seguidos como titular o que me siento el delantero número uno en mi club. Un entrenador que te da tanto apoyo también te da mucho confianza y esto era lo que necesitaba este año", explicó Morata en declaraciones a la revista 'Four Four Two' que recoge Europa Press.