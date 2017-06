Monreal: "Los resultados de los equipos españoles no meten presión a la selección"

El lateral izquierdo de la selección española Nacho Monreal afirmó que el buen rendimiento que están dando los clubes españoles en las competiciones europeas "no meten presión" al combinado nacional para hacerlo bien, mientras que recordó la importancia del choque del domingo ante Macedonia de clasificación para el Mundial de Rusia, donde pidió estar "al 100 por cien concentrados" y no pensar en "las vacaciones".

Además, indicó que los futbolistas del Real Madrid, que aún no se han incorporado, "no han parado" y que "física y anímicamente estarán muy bien". " y estamos hablando de grandísimos jugadores que desde el primer momento en el que lleguen se meten en la rueda de selección y van a hacerlo bien y aportando lo que llevan desde hace tantos años", advirtió.

"Estoy contento porque el entrenador ha confiado en mí, me he sentido un jugador importante y estoy supercontento de poder venir a la selección", prosiguió Monreal, cuyo futuro sigue ligado a los 'gunners'. "Siempre he dicho que estoy muy contento en el Arsenal, donde me siente importante y tengo la confianza del entrenador que es algo que los jugadores necesitamos. Me quedan dos años y uno opcional y me idea es seguir, mi cabeza está en Londres", sentenció.