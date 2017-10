Modric: "No se podrá jugar en White Hart Lane, pero Wembley es un estadio fantástico"

El jugador croata del Real Madrid Luka Modric ha lamentado no poder jugar de nuevo en un White Hart Lane demolido y en reconstrucción, teniendo que enfrentarse en Liga de Campeones el próximo martes (20.45 horas) al club que le dio a conocer en Europa, el Tottenham, en el mítico Wembley, un estadio que ha calificado de "fantástico".

"El Tottenham fue el primer club internacional en mi carrera. Pasé cuatro años maravillosos allí, la afición era enorme conmigo y solo tengo buenos recuerdos. Desgraciadamente no se podrá jugar en White Hart Lane, pero Wembley también es un estadio fantástico y es un placer jugar ahí", comentó en una entrevista publicada en la página web del Real Madrid.

"Jugar en el Santiago Bernabéu es especial. Es el estadio más bonito en el que he jugado. Disfruto cada momento y espero que dure muchos años", puntualizó posteriormente sobre un feudo madridista en el que los de Zinedine Zidane están mostrando distintas versiones este curso, siendo vulnerables en LaLiga Santander y más sólidos en 'Champions'.

"Tras cuatro años en el Tottenham, donde toqué techo, necesitaba nuevos desafíos para llevar mi carrera al siguiente nivel. El Real Madrid era el club ideal para mí y, cuando escuché que estaban interesados en mí, nada me importaba más en el mundo. El fichaje me ayudó a llevar mi carrera a un nivel superior. Estoy jugando el mejor fútbol de mi carrera y me siento bien cada día", explicó.