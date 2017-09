Míchel: "La situación es muy delicada y tensa para nosotros"

El entrenador del Málaga CF, Míchel González, ha reconocido que la situación que atraviesa su equipo es "muy delicada y tensa" tras encadenar cinco derrotas en este inicio de temporada y ha expresado que sus jugadores son conscientes de que ya han "cruzado el límite", por lo que el partido de este sábado ante el Athletic es "tremendamente importante".

"La situación es muy delicada y tensa para nosotros. No es normal todo lo que está pasando y que no tengamos ningún punto. El partido para nosotros es tremendamente importante pero no es una final. Pase lo que pase va a quedar mucho. Estamos pensando en reaccionar y esa reacción viene con la victoria", animó Míchel en rueda de prensa.