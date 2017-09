Míchel: "El resultado es malo pero la sensación es distinta"

El entrenador del Málaga, Miguel Ángel González 'Míchel', ha asegurado al término del encuentro ante el Atlético, en el que su equipo ha caído derrotado (1-0) que, a pesar del resultado adverso, la sensación es "distinta" y se ha mostrado satisfecho con el partido de su equipo señalando que "no es fácil" crearle ocasiones al conjunto de Diego Pablo Simeone.

Pese a una nueva derrota de su equipo, la cuarta en otros tantos partidos, Míchel se mostró contento con su equipo. "Me ha gustado mi equipo, estar a la altura del Atlético no es fácil. A partir del minuto 25, hemos estado más sueltos con el balón. Oblak ha estado muy bien como al final del encuentro. No hemos sufrido en exceso. El resultado me disgusta mucho pero el partido no", señaló.