Míchel: "Ya no hay partidos normales o en los que podamos equivocarnos"

El entrenador del Málaga CF, Míchel González, ha asegurado este sábado que ya no hay partidos "normales" y que no se pueden "equivocar" para poder conseguir el objetivo de la permanencia, además de valorar positivamente la instauración del VAR en LaLiga para la próxima temporada.

"Para nosotros ya no hay partidos normales o que podamos equivocarnos. No sé qué adjetivo le pondría, lo que sí sé es que nosotros no podemos estar especulando. Tenemos que ir a por el partido, a por los puntos. Tenemos una necesidad muy grande para mantener esa esperanza que seguimos teniendo", explicó en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el RC Deportivo.