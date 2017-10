Míchel: "Es un momento de impulso de los jugadores y eso lo tenemos claro"

El entrenador del Málaga, José Miguel González 'Míchel', quiso animar a sus jugadores a dar un "impulso" a un arranque dubitativo de LaLiga Santander en el que reconoció haberse enfrentado a "situaciones extremas", y que esperan encarrilar con la visita del Leganés este domingo (18.30 horas) a La Rosaleda en la octava jornada liguera sumando su primera victoria.

"En el caso de Ontiveros es un jugador bueno. Es un jugador que más que de una gran proyección, es un jugador de mucho nivel. Está en la convocatoria porque es un gran futbolista. Otra cosa es cuando no está en la convocatoria y no entrena con nosotros, pero esa es una situación que tendrá que resolver él. Lo que nos interesa es que resuelva cosas futbolísticas y cuando lo vemos entrenar como ha entrenado esta semana con nosotros, le vemos que está bien. Además, yo no he sido dudoso con Ontiveros nunca, jamás, otra cosa es que Ontiveros sea dudoso consigo mismo", indicó.