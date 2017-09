Míchel: "Estamos en un mal momento de puntos, pero no de juego"

El entrenador del Málaga, José Miguel González, 'Míchel', se mostró optimista de cara a la visita de este sábado al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán sobre todo por estar "más estables" tras el empate ante el Athletic Club y aseguró que aunque están "en un mal momento de puntos" no considera que "sea tan malo de juego".

"Yo no miro la clasificación. Si mi equipo juega al alto nivel como en algunos momentos lo está demostrando, será más difícil que se vea esa diferencia en la clasificación. No veo tanta distancia a priori, pero es verdad que nosotros estamos en un mal momento de puntos, pero no creo que sea tan malo de juego", confesó.