Míchel: "No hablamos de los árbitros pero igual hay que hablar"

El entrenador del Málaga, José Miguel González 'Míchel', no quiso valorar la actuación arbitral este sábado tras la derrota ante el FC Barcelona (2-0), pero aseguró que a lo mejor tienen que "hablar" tras el primer gol de los culés, que llegó después de que el balón superase la línea de fondo.

"La primera jugada ha sido clarísima. No hace falta que la comente. La imagen puede servir, pero sirve de poco porque llevamos un punto. Hemos jugado bien pero en el minuto dos íbamos perdiendo y es difícil de explicar. No hablamos de los árbitros pero igual hay que hablar", dijo Míchel en declaraciones a beIN Sports.

Y es que Míchel consideró que el gol de Deulofeu les apartó de su idea. "No veo frustración. Un equipo frustrado no juega como lo ha hecho hoy. Un equipo descosido hubiera sufrido goles. No me afectan los rumores. Hago mi trabajo y creo que lo hago bien. No sufro por mí, sufro por los jugadores", finalizó.