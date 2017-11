Míchel: "El equipo más o menos ya ha encontrado una columna vertebral"

El entrenador del Málaga CF, Míchel González, ha asegurado que el equipo ha "encontrado" una "columna vertebral" después de tener la posibilidad de repetir once por primera vez esta temporada y que es bueno dar "estabilidad" al grupo, además de tener confianza en tener "posibilidades" de ganar el partido de este domingo ante el Villarreal CF.

"Ya lo dijimos en el Camp Nou, y tuvimos nuestras oportunidades, no veo por qué no podemos tenerlas en Villarreal. Desde luego, nuestra mentalidad es esa, afianzada con la victoria del otro día. Intentando ser objetivos: estamos en una mala posición en LaLiga, pero en una muy buena disposición y hace que no renunciemos a nada. No renunciábamos sin victorias imagínate ahora", añadió.