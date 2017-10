Míchel: "La Copa es una ocasión muy buena para que el equipo se meta en dinámica positiva"

El entrenador del Málaga CF, Míchel González, ha asegurado que "la Copa es una ocasión muy buena" para que el equipo se meta "en dinámica positiva" y espera que en duelo de este martes ante el Numancia en Los Pajaritos (19.30 horas) continúen la línea que mostraron ante el Barcelona.

"A mí me encanta la Copa. La respeto muchísimo y es una ocasión muy buena para que el equipo se meta en dinámica positiva. Y no lo digo porque vayamos a jugar contra un equipo de Segunda. Hay muchos motivos para creer que la Copa es buena para nosotros. Un buen resultado nos serviría en el aspecto anímico más que tener un buen resultado", aseguró el técnico en la rueda de prensa previa al estreno copero ante el Numancia en el Nuevo Estadio Los Pajaritos.

El Málaga llega al duelo como colista en Liga con un punto en nueve jornadas ligueras, pero Míchel afirma que tienen que seguir compitiendo como lo hicieron en el Camp Nou, donde cayeron por 3-0 el pasado sábado. "Veo a mi equipo seguir compitiendo y organizado, desarrollando lo que trabajamos día a día. Me da la sensación de que el equipo es capaz de jugar bien contra el Barça, en todos los sentidos, defensiva y ofensivamente, y por ahí tenemos que seguir".

Respecto al rival, el preparado madrileño apunta que no pueden despistarse. "El Numancia siempre juega con la misma idea. Tienen velocidad y calidad arriba. Bandas muy rápidas y decididas a sacar siempre el centro con los laterales. Es un equipo como el Eibar, salvando las diferencias. No es un equipo que te hace los partidos cómodos. Mucho más allá de estar en Segunda, podría estar en Primera y competir perfectamente. Ante un rival como el Numancia no debemos despistarnos", sentenció.