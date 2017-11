Míchel: "Arbitrar es complicadísimo, pero nos hemos visto muchas veces en esta circunstancia"

El entrenador del Málaga CF, Míchel González, ha admitido que se han visto perjudicados en muchas ocasiones por el arbitraje, a pesar de aclarar que arbitrar "es muy difícil", además de mostrarse "muy satisfecho" con el trabajo que han realizado sus jugadores ante el Real Madrid pese a la exigua derrota (3-2).

"Sí es verdad que cada vez somos más regulares. Hemos hecho un buen partido, pero ya parece que no es una novedad, estamos dentro del juego y contra rivales como el Real Madrid y en un estadio como este. Venir a jugar en las circunstancias que estamos no es nada sencillo, pero el equipo está teniendo valentía, está teniendo pie para jugar y hoy les hemos puesto las cosas difíciles", indicó.

"No sé si me he sentido perjudicado. Ser arbitro es muy difícil. Yo la jugada que he visto es la del final de la primera parte y honestamente me ha parecido gol válido, pero eso no se si cambiaría el resultado porque quedaban 45 minutos. Son muchas veces en esas circunstancias, pero ya te digo que arbitrar es complicadísimo", explicó Míchel en rueda de prensa.