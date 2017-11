Messi: "El Valencia sabe a lo que juega y lo hace a la perfección"

El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha destacado este viernes el peligro que conlleva enfrentarse este domingo al Valencia CF en Mestalla, no sólo por ser el inmediato perseguidor y rival directo en estos momentos de los blaugranas en LaLiga Santander, a cuatro puntos de distancia, sino porque tiene claro a qué juega y lo hace "a la perfección".

"Siempre que me toca ir al banco como que se arma un poco de revuelo, porque no suelo ir. No me gusta estar fuera, siempre me gusta ayudar desde dentro, pero entiendo que un año es largo y cada vez hay que cuidarse más porque cada vez son más duras las temporadas", reconoció el '10' blaugrana.