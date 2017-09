Mendilibar: "Muchas cosas nos tienen que salir bien para sacar algo del Camp Nou"

El entrenador del SD Eibar, José Luis Mendilibar, tiene claro que les tendrán que salirles "muchas cosas bien" para poder puntuar en el Camp Nou, escenario en el que el año pasado cayeron derrotas (4-2) pese a ponerse por delante en el marcador con doblete de Inui y que visitarán este martes en partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Santander.

"Hay que intentar que el jugador salga convencido de todo de lo que hacemos. Si hay alguna duda no hay nada que hacer. Luego tener algo de suerte para materializar las ocasiones y que ellos no tengan suerte. Son muchas cosas las que nos tienen que salir bien para sacar algo allí", comentó Mendilibar este lunes en rueda de prensa.

Del duelo del año pasado, el de Zaldibar sólo comentó que confía en que el árbitro, que volverá a ser el canario Hernández Hernández, esté "mejor". "Normalmente no me suelo enterar de quién nos pita hasta la hora del partido. Me imagino que por la coincidencia me lo han comentado. Espero que esté mejor que el año pasado", apuntó rememorando la expulsión de Capa y los dos penaltis en contra, incluido el del 3-2 provisional.