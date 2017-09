Mendilibar: "Messi aparca en sitios donde es muy difícil pararle"

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha asegurado tras la derrota de su equipo ante el FC Barcelona en el Camp Nou (6-1) que la clave del encuentro ha estado en la calidad de Leo Messi, un jugador que "marca diferencias" y que "aparca en sitios donde es muy difícil pararle", además de asegurar que el "penaltito" que provocó el 1-0 no lo hubiesen contado en caso de sufrirlo el contrario.

Por otra parte, sobre el penalti sobre el portugués Nélson Semedo que supuso posteriormente el 1-0 de Messi, el preparador vasco fue muy claro. "Penaltito, que se pita a favor de quien se pita. Si fuese al revés no se hubiese pitado, aunque eso no te lo va a decir el árbitro. Eso es lo que más rabia te da, que no necesitan ayuda de ningún tipo. Pero después de seis, ¿vamos a empezar a protestar por ese?", señaló.