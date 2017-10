Mendilibar: "Hoy no hemos perdido por nuestros errores"

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, se mostró optimista con las sensaciones que transmitió el equipo en el Santiago Bernabéu, asegurando que en esta ocasión no habían perdido "por los errores", y recordó que su objetivo es "mantener la categoría", algo para lo que "sufrirán" quizá hasta el final, al igual que "al menos otros ocho equipos".

El preparador vasco, que ironizó con la importancia de la lesión de Keylor Navas para el Real Madrid, hizo hincapié en los problemas que les están causando las bajas. "Me hace gracia cuando decían que no estaba Keylor Navas. ¿Es malo el otro?. Los equipos pequeños notamos mucho más las bajas", comentó.

"Vamos a sufrir. No sabemos si hasta el final. Lo de la temporada pasada fue un premio, el no pasar ningún apuro. Es muy difícil poder repetir eso. Es cierto que el inicio no ha sido bueno, hemos tenido muchos cambios", reconoció Mendilibar.