Mendilibar: "Benzema no sólo tiene en la cabeza el gol, hace jugar y ayuda en el juego ofensivo y defensivo"

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, se mostró un tanto optimista de cara a la visita del domingo del Santiago Bernabéu, donde "la mayoría han puntuado", pero recalcó que no están "como el año pasado" cuando arrancaron un punto a un rival del que elogió a Karim Benzema, en su opinión "uno de los mejores delanteros del mundo" y que no sólo vive del gol.

El de Zaldibar recordó que los de Zinédine Zidane son un "grandísimo equipo con grandísimos jugadores". "Muchas veces, cuando no ganan hacen muchas ocasiones y no están acertados, no han ganado por eso, pero es un equipo que siempre tiene ocasiones de gol en casa y hay que tener la suerte de que no las metan", apuntó.