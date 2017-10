El Gobierno responde a Guardiola por sus palabras sobre Cataluña: "Es como mi opinión sobre física nuclear"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha restado importancia a las opiniones que expresa el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola , sobre la deriva soberanista en Cataluña, argumentando que la política no es sobre lo que él "sabe" ni lo que "hace bien".

"Evidentemente creo que la opinión de un deportista, en general de cualquiera, cuando habla de otras cosas que no es aquello de lo que sabe o hace bien es como la que tengo yo cuando hablo de física nuclear, que no sé una palabra", ha sentenciado, remachando: " Las opiniones de Guardiola sobre la política son su opiniones, yo no las comparto, pero allá él ".