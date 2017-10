Méndez de Vigo: "¿Una Liga sin el Barça? No me imagino a Cataluña sin España, y eso no va a ocurrir"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó que no contempla una Liga de fútbol sin el FC Barcelona en el caso de la hipotética declaración unilateral de independencia por parte del Gobierno de la Generalitat porque, según él, no se imagina a "Cataluña sin España y a España sin Cataluña".

"¿Una Liga sin el Barça? No me imagino a Cataluña sin España y a España sin Cataluña. Y como esto no se va a producir, el resto de las hipótesis no tienen virtualidad", manifestó Méndez de Vigo en la presentación de la campaña "No piratees tu futuro", promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.