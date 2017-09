Mel: "Con el penalti hemos dejado de creer"

El entrenador del RC Deportivo, Pepe Mel, ha asegurado tras la derrota (4-1) ante el RCD Espanyol que con el penalti en contra han "dejado de creer" y que el resultado no refleja el "buen juego" que han tenido, además de admitir que si no se acierta en las dos áreas "lo normal es perder".

"Nosotros hemos tenido fases de buen juego, con acercamientos y ocasiones de gol. Con el 2-1, he escuchado silbar. Imagino que sería a su equipo, no a nosotros; eso significa cosas. Es cierto que con el 3-1 han acabado haciendo la ola. Pero el fútbol son sensaciones, son momentos y nosotros hemos perdido el nuestro con no acertar las ocasiones que hemos tenido, con el 2-0, con el 2-1 y errando en acciones puntuales en los goles", manifestó en la sala de prensa del RCDE Stadium.