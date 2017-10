Mel: "Esto es un juego y hay variables que no dependen de mí"

El extécnico del Deportivo de la Coruña Pepe Mel afirmó este miércoles en su despedida que hizo "todo lo posible por que las cosas funcionasen" y que "ha sido un gran honor" entrenar al club gallego a la vez que deseó "mucha suerte" a su sucesor, Cristóbal Parralo.

Respecto a su sustituto, Cristóbal Parralo, Mel le deseo "suerte". "Le deseo mucha suerte a Cristóbal y que tenga esa suerte que yo quizás no tuve o que haga lo que yo no hice", afirmó. A la vez que, no tiene "reproches" en su trabajo. "Yo no tengo reproches a mi trabajo. Sí habrá tiempo de sentarse con el cuerpo técnico y hablar de lo ocurrido para mejorar", ratificó.