Medrán: "Vamos a salir de esta seguro"

El jugador del Deportivo Alavés Álvaro Medrán se mostró confiado con el equipo y afirmó que a pesar de las cuatro derrotas consecutivas en liga van "a salir de esta seguro", y dejó claro que el equipo vasco fue su primera opción al salir del Valencia.

"En febrero hablé con Sergio -director deportivo del Alavés- y me habló de la posibilidad de venir aquí si no tenía minutos en el Valencia. A mi me gustaba el equipo, su estructura y la forma de hacer las cosas. Quise venir aquí desde el primer momento", confesó el ex madridista en una entrevista para el propio equipo vitoriano.